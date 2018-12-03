بعد انتهاء الجولة 14.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

عقب الفوز الذي حققه أمس الأحد فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، على منافسه إيفرتون بنتيجة 10 فى "ديربى الميرسيسايد" مساء الأحد على ملعب "آنفيلد"، انتهت منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

واحتل فريق "الريدز" ليفربول المركز الثاني برصيد 36 نقطة في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي ويفصله عن الأول نقطتين، ويحتل الصدارة فريق مانشستر سيتي برصيد 38 نقطة.

وجاء في المركز الثالث تشيلسي في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقاط 31، يليه أرسنال الذى يضم فى صفوفه اللاعب المصرى محمد النني برصيد 30 نقطة فى المركز الرابع متفوقا بفارق الأهداف فقط عن توتنهام الخامس.

