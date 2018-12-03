سوريا تتهم التحالف الدولي بشن قصف صاروخي من الحدود العراقية

اتهم النظام السوري التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بشن قصف صاروخي على مواقع جيش النظام السوري وسط البلاد، وفق وكالة سانا السرية.



من جهته، أعلن المرصد السوري أن قوات التحالف المتمركزة في قاعدة التنف على الحدود مع العراق أطلقت أكثر من 14 صاروخًا على رتل لقوات النظام، أثناء مروره في البادية، في أقصى ريف حمص الشرقي.



في الجهة المقابلة، نفى التحالف الدولي أن تكون قواته استهدفت مواقع للجيش السوري، مؤكدا أن ضرباته في الصحراء طالت مسلحي تنظيم داعش.