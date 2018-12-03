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الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 06:44 ص

عاجل.. مسلحون يقتلون موظفًا بمحكمة قنا ويصيبون والده

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قنا: إسلام البكري
dostor.org/2420181

لقي موظف بمحكمة قنا الابتدائية مصرعه، فيما أصيب والده بطلق ناري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، إثر قيام مسلحون مجهولون بإطلاق الرصاص عليهما أثناء توجههما لحرث الأرض الزراعية الخاصة بهم، فيما اتهم أقارب المجني عليهم ٣ أشخاص من عائلة أخرى بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بينهما على قطعة أرض زراعية بمركز نقادة جنوبي محافظة قنا.

وكان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد دوي إطلاق نيران بقرية البحري قامولا التابعة لدائرة مركز نقادة، وتبين قيام مسلحون مجهولون بإمطار شخصين بوابل من النيران أثناء تواجدهما في قطعة يملكونها لقيامهما بأعمال حرث الأرض.

وأسفرت الطلقات النارية التي أطلقها المسلحون عن مصرع أشرف عبد الواسع توفيق ٣٥ عامًا، موظف بمحكمة قنا، فيما أصيب والده البالغ من العمر ٦٠ عامًا، بطلق ناري في القدم وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم ومحاولة إسعافه.

وفي سياق متصل، اتهم أقارب المجنى عليهما كلا من "أ. أ. ع"، و"ع. أ. ش"، بالتربص للمجني عليهما داخل الزراعات وإطلاق النار عليهما أثناء وجودها في الأرض الزراعية، وذلك بسبب خلافات على أحقية تملك قطعة أرض بناحية صوص التابعة لقرية البحري قامولا بدائرة مركز نقادة جنوب محافظة قنا.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من جهودها لكشف ملابسات الحادث، وإلقاء القبض على المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة، فيما تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة بنقادة التحقيقات برئاسة المستشار كامل شمس الدين، مع طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

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