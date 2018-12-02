"أطماع روما".. محمد الباز يفجر مفاجأة في قضية "ريجيني"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن النيابة الإيطالية طلبت من مصر إدراج عدد من القيادات الأمنية على قوائم الاتهام في قضية البحاث الإيطالي جوليو رجيني، ولم تقدم أية قرائن أو أدلة ضد قيادات بعينها.

وقال "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إن النيابة الإيطالية كل ما تمتلكه تجاه القيادات الأمنية مجرد شكوك، موضحًا أنها حصلت على معلوماتها من وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المصري الذي تناول هذه القضية بشكل غريب خلال عام 2016 .

وتابع "الباز"، أن جوليو ريجيني دخل مصر بتأشيرة سياحية، ولكنه عمل كباحث والتقى بالعديد من القيادات العمالية، موضحًا أن هذه تعد مخالفة قانونية.

وواصل أن مصر كانت عازمة على البحث عن حقيقة ما جرى لجوليو ريجين، منوها بأن تاريخ مصر مليئ بحالات الموت الغامض في مصر.

واستطرد أن مصر ليست دولة منقادة، ولا تفعل ما يطلب منها، مشيرًا إلى أن مصر لم تفعل ما طلب منها في سوريا، أو اليمن، ولم تفعل ما يطلب منها في ليبيا، وباتالي فإثارة هذه الأزمات متوقعة.