روسيا والأرجنتين توقعان اتفاقية تعاون ثنائية

وقّع الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكرى، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أجندة تعاون ثنائية، مع التأكيد على الالتزام بتعددية الأطراف.



وقال الرئيس الأرجنتيني، خلال لقاء صحفي عقد مساء أمس السبت، على هامش قمة العشرين التى عقدت فى العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس: "نحن نشترك مع روسيا فى التزام قوي يسمح بتعددية الأطراف، لمواجهة الفساد، والاتجار بالمخدرات، والإرهاب".



من جهته، وصف "ماكري" اجتماعه بالرئيس الروسي بأنه "بناء"، مشيرًا الى أن كلا الطرفين قد وضع المبادئ الأساسية التى تهدف إلى "زيادة وتنويع" الروابط بين كلا البلدين.



وبهذا الصدد، أكد "ماكري" أن موسكو وبوينوس آيريس ستعملان على تحقيق تعاون مثمر فى مجال الطاقة، والتكنولوجيا، والمجالات العلمية والأسماك.



من جانبه، أكد "بوتين" أن التبادل التجاري بين البلدين كان 890 مليون دولار، وأنه سيكون 1000 مليون دولار في نهاية عام 2018.