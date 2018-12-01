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السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:03 م

بوسي: الوسط الفني مليان شواذ وبتعامل معاهم "فيديو"

المطربة الشعبية بوسي
المطربة الشعبية بوسي
أمير محمد خالد
dostor.org/2418707

أثارت المطربة الشعبية بوسي الجدل، بعد أن أكدت أن الوسط الفنى أصبح مليء بالشواذ جنسيا، مستدركة بقولها "دى حرية شخصية وأنا أتعامل معهم".

وقالت بوسى خلال ردها سؤال الإعلامية أروي مقدمة برنامج "تحت السيطرة" الذي يذاع علي قناة الجديد اللبنانية، حول امكانية قبولها للاستعانة بمخرج شاذ جنسيا لتصوير أحد أغانيها بطريقة الفيديو كليب، "أنتي عارفه في مجالنا ده بقي فيه كتيير كده وبنتعامل معاهم وانا شخصيا بتعامل معاهم ودي حرية شخصية وأنا لا أتدخل في حرية حد".

وأضافت بوسى، "أن كل شخص حر ما دام لا يؤذي الأخر، فإذا كانت الميول الجنسية لأحد الأشخاص بهذا الشكل فهو حر، وإذا كان هناك ضرر فسيكون على نفسه".

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