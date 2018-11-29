"قومي حقوق الإنسان" يستقبل عضو لجنة "التحرير الفلسطينية"

أجرى أحمد سعيد التميمى، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدنى، زيارة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، حيث استقبله الأمين العام للمجلس السفير مخلص قطب.



حضر اللقاء السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى مصر، وحسام عرفات، وكيل دائرة حقوق الإنسان.



وقدم السفير مخلص قطب للوفد الفلسطينى، عرضًا لدور ومهام المجلس القومى لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة تساعد الحكومة فى إبداء المشورة لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان.



وأكد استعداد المجلس لمساعدة الهيئة الفلسطينية المختصة لحماية حقوق الإنسان، وذلك من خلال المشاركة فى أنشطة المجلس، وفى برامج التدريب التى يقوم بها لرفع القدرات فى مجال حقوق الإنسان.



وأشاد الوفد الفلسطينى بجهود ونشاط المجلس، والذى يتمتع بالمصداقية الدولية، باعتبار أنه مصنف ضمن الفئة الأولى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى العالم، وفقًا لتقييم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف والتابعة للأمم المتحدة.