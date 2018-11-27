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الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:29 ص

الخشت: إدخال سباق الدراجات بمدينة الطالبات جامعة القاهرة لأول مرة

الخشت: إدخال سباق
dostor.org/2412538

قام الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بزيارة لمدينة طالبات الجيزة، أكبر مدن الطالبات في مصر، التقى خلالها جميع العاملين في اجتماع موسع بحضور الدكتورة هبه نوح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

ووجه بضرورة توسيع خريطة الأنشطة الطلابية داخل المدن الجامعية، بالإضافة إلي تنظيم مسابقات يومية في النشاط الفني والثقافي والرياضي والاجتماعي، علي أن تخصص مكافآت مالية للطالبات في كل المسابقات.

وأعلن إدخال نشاط ركوب الدرجات، لأول مرة في مصر، بالمدن الجامعية، مشيرا إلى إنه سيتم شراء عدد كبير من الدرجات حتي يتاح لجميع الطالبات داخل المدينة الاشتراك في أنشطة ركوب الدرجات مجانًا، بالإضافة إلي تنظيم مسابقات دورية في سباق الدرجات، ودعم المركز الرياضي" الجيم" بمجموعة من الأجهزة الجديدة.

وفي سياق متصل قام الخشت، بإجراء حركة كبيرة من التغييرات في الهيكل الإداري للمدينة، شملت تعيين نائبتين لمديرة المدينة، مع توزيع الاختصاصات بينهما، وإعطائهما السلطة كل في مجال اختصاصه، وتعيين مديرة للأنشطة الطلابية من أوائل الخريجين، كما تم إجراء حركة تنقلات بين مشرفات المباني، في الفترات الصباحية والمسائية والليلية، فضلا عن عدة تغييرات في الإدارة الهندسية.

وقرر منح مكافأة شهر من الراتب لإدارة التغذية بمدينة الطالبات، وذلك نظرًا للمستوي المشرف للتغذية في مدينة الطالبات.

وأكد أن الاهتمام بالمدن الجامعية علي قائمة أولويات أجندة الجامعة في المرحلة الحالية، سواء علي مستوى البنية الأساسية أو الأنشطة.

ووجه بسرعة مراجعة كل ما يتعلق بالحماية والدفاع المدني داخل المدينة الجامعية، بالإضافة إلي تكليف الحماية المدنية، وهي الإدارة التى تم استحداثها، بحملة سريعة علي المدن.

وكلف رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة مي حامد بكلية الطب البيطرى بالإشراف على أنشطة مدينة طالبات الجيزة بالتعاون مع الدكتورة امنية الفقي المشرف الأكاديمي على المدينة، وعقد دورات تدريبية للطالبات في مجال إعداد القادة، والاستعانة بخريجي البرنامج الرئاسي والأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب.

الخشت: إدخال سباق الدراجات بمدينة الطالبات جامعة القاهرة لأول مرة
الخشت: إدخال سباق الدراجات بمدينة الطالبات جامعة القاهرة لأول مرة
الخشت: إدخال سباق الدراجات بمدينة الطالبات جامعة القاهرة لأول مرة
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