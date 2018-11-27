تعرف على الحالة المرورية بمحاور القاهرة

تشهد محافظة القاهرة خلال الذروة الصباحية، معدلات سير متوسطة على جميع المحاور، وجميع الطرق تعمل بصورة طبيعية، ولم تشهد الطرق سوى 5 مؤثرات على حركة المرور على النحو التالي:



- ظهور كثافات مرورية مطلع كوبري الحرفيين القادم من السلام والمتجه لمحور جوزيف تيتو.



- وقوع حادث تصادم بين ٣ سيارات أعلى أكتوبر بمنطقة العرب المحمدى المتجه لوسط البلد يسبب كثافات مرورية.



- ظهور أحجام مرورية أعلى كوبرى ١٥ مايو أمام القادم من الجيزة والمتجه للقاهرة.



- ظهور أحجام مرورية بطريق الأوتوستيراد أمام دوران المعونة نتيجة سيارة نقل معطلة للمتجه لكوبري التونسى.



- ظهور أحجام مرورية أعلى كوبري الحدائق القادم من الوايلي والمتجه للفنجري.



وأفاد مصدر أمني، بأنه تم انتشار الخدمات المرورية بأماكن الكثافات لتسيير حركة المرور لمنع امتدادها لباقى الكباري والأنفاق التي ما زالت الحركة المرورية تعمل بها بشكل جيد وطبيعى، مضيفًا أنه لا ينصح سائقي السيارات بتعديل باقى المسارات.



وأكد المصدر، أن الإدارة العامة لمرور القاهرة قد قامت بتكثيف الخدمات المرورية والدفع بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث، لتيسير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات، وباقي المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية، وتوجد بعض الأعطال الخفيفة غير المؤثرة وتم التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة ولا مصادمات أخرى.