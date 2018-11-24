مقتل 10 أشخاص في غرق قارب ببحيرة فيكتوريا

أعلن مسئول في الشرطة الأوغندية مقتل 10 أشخاص في حادث غرق قارب في بحيرة فيكتوريا.



ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن المتحدث باسم الشرطة الأوغندية، إميليان كايما، قوله اليوم السبت، إن وحدات الشرطة البحرية قد سحبت 40 شخصًا ناجيًا من المياه، مشيرًا إلى أن عمليات البحث والإنقاذ عن أشخاص آخرين تحت المياه سوف تستمر خلال الساعات القادمة.

ولم يوضح كايما سبب غرق القارب حتى الآن، كما لم يتضح حتى الوقت الحاضر عدد الأفراد الذين كانوا على متن القارب.

يُشار إلى أن حوادث غرق القوارب منتشرة بشكل كبير في بحيرات شرق إفريقيا بما فيها بحيرة فيكتوريا التي تحيط بها دول تنزانيا، كينيا، وأوغندا.