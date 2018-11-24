فالنسيا يفوز على رايو فاييكانو بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني

قاد سانتي مينا فريقه فالنسيا للفوز على ضيفه رايو فاييكانو بثلاثية نظيفة ومواصلة انتصاراته في "الليجا"، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء السبت على ملعب المستايا في الجولة الـ13 بالدوري الإسباني.



أنهى فالنسيا الشوط الأول متقدم بالهدف الذي سجله مينا في الدقيقة 35، وفي الدقيقة 61 واصل نفس اللاعب مسلسل التألق وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه.



وبهذا يفتتح مينا أهدافه مع فالنسيا في الليجا، بعد أن سجل 4 أهداف منذ بداية الموسم بواقع هدفين في دوري الأبطال ومثلهما في كأس الملك، وفي الدقيقة 76 اختتم المهاجم الفرنسي كيفن جاميرو ثلاثية أصحاب الأرض.



ويعد هذا الانتصار هو الثاني على التوالي، الثالث هذا الموسم، لكتيبة مارسيلينو جارسيا في المسابقة والأول على ملعب ميستايا، مقابل 8 تعادلات وخسارتين، ليرتفع رصيد الفريق لـ17 نقطة يقفز بها للمركز الثامن مؤقتا.



في المقابل، تجرع رايو فاييكانو خسارته الثامنة هذا الموسم ليقبع في المركز الـ19 وقبل الأخير مؤقتا بسبع نقاط.