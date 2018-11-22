"مستقبل وطن" يتبنى إعادة ترميم مستشفى الزقازيق العام

تبنى حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، بمحافظة الشرقية، إعادة ترميم مستشفى الزقازيق العام، وذلك فى إطار الجهود المجتمعية التى يقوم بها الحزب بكافة مراكز المحافظة.



وبدأ الحزب فى محافظة الشرقية، برئاسة الدكتور محمد سليم، فى إعادة إعمار مستشفى الزقازيق العام بكافة التشديدات التي تليق بحجمها ومكانتها التي تعتبر من أوائل المبان الصحية بالمحافظة، وتقدم خدمات بكافة التخصصات المختلفة، وذلك في إطار برنامج حزب مستقبل وطن لتفعيل دور المشاركة المجتمعية والتواصل مع متطلبات المواطنين عبر قنوات اتصال خدمية مختلفة.