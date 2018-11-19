شلل مرورى بسبب كسر فاصل معدنى أعلى كوبرى أكتوبر

ظهرت كثافات مرورية أعلى نادى الجزيرة بكوبرى أكتوبر؛ بسبب كسر فاصل معدنى للمتجه من الجيزة حتى مناطق القاهرة، كما تسببت أعمال إصلاحات لمحور الشهيد؛ فى ظهور تباطؤ حركة السيارات اتجاه محور المشير، وسط انتشار الخدمات المرورية.



كما تسبب كسر في ماسورة مياه أمام نادى الجزيرة بمنطقة الجبلاية، في تباطؤ حركة السيارات بالطريق، وسط تمركز الخدمات المرورية بالمكان للعمل على تنظيم حركة المرور، فيما انتقلت سيارتا شفط لسحب المياه المتراكمة بالطريق.