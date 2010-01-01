"دراسات المستشرقين حول الرواية المصرية" في رسالة دكتوراه بدار العلوم

يناقش قسم البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم، الثلاثاء hglrfg، رسالة دكتوراه بعنوان: "دراسات المستشرقين الإنجليز حول الرواية المصرية منذ منتصف القرن العشرين حتى 2010"، المقدمة من المدرس المساعد بالقسم شريف حتيتة الصَّافي، وذلك في الحادية عشر صباحًا بقاعة الرسائل والندوات بالكلية.



تتكوّن لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذة: عبدالمطلب زيد، أستاذ بقسم اللبلاغة والنقد بالكلية "مشرفًا"، عبدالحميد شيحة، أستاذ بقسم الدرسات الأدبية بالكلية، عضو مجمع اللغة العربية "مشرفًا مشاركًا"، محمد أحمد بريدي، أستاذ بكلية الآداب جامعة بني سويف "مناقشًا"، ومحمد شفيع الدين السيد، أستاذ بقسم البلاغة والنقد بالكلية، وعضو مجمع اللغة العربية "مناقشًا".