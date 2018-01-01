بروتوكول تعاون بين مدينة الإنتاج الإعلامي وشركة السبكى

يسعى أسامة هيكل، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان، إلى توقيع بروتوكول تعاقد مع شركة "السبكي" على أن يتضمن البروتوكول تصوير أعمال الشركة فى استديوهات المدينة ومناطق التصوير المفتوحة، ويأتي هذا البروتوكول على غرار البروتوكول الذي تم توقيعه مع المنتج تامر مرسي لشركة سينرجي.



ومن المقرر أن يعقد كلا من المنتج محمد السبكى وأحمد السبكى اجتماعًا مع أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى قريبًا لبحث بنود البروتوكول، ويبحث "السبكى" خلال هذا الاجتماع بث قناة فضائية من خلال المدينة لعرض أعمال الشركة.