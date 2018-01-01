"ليلة هنا وسرور" يُحقق 30 مليون جنيه بعد شهر من عرضه

كشفت مصادر من داخل غرفة صناعة السينما عن أن الفيلم السينمائي "ليلة هنا وسرور" حقق إيرادات كبيرة خلال منافساته في دور العرض السينمائي منذ بداية عرضه في أول أيام العيد التي وافقت 15 يونيو الماضي، حتى 15 يوليو الجاري.



وقالت المصادر، في تصريحات لجريدة "الدستور"، أن الفيلم حقق 30 مليون جنيه إيرادات ليحتل المرتبة الثانية بعد فيلم "حرب كرموز" الذي اقترب من 45 مليون جنيه منذ عرضه في نفس الليلة.



يذكر أن الفيلم يقوم ببطولته محمد عادل إمام، وياسمين صبري، وفاروق الفيشاوي، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف مصطفى صقر، واخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي فيلمز.