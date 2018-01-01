أحمد الفيشاوى: أترقب عرض "عيار نارى" بشدة

عبر الفنان أحمد الفيشاوي عن سعادته بالمشاركة في الفيلم السينمائي الجديد "عيار ناري"، والعمل مع المنتج أحمد فهمي العضو المنتدب لرئاسة شركة iProduction، المكلفة بإنتاج العمل وتوزيعه.



وقال الفيشاوي، في تصريحات من مكتبه الإعلامي، إنه يترقب العمل بشدة خاصة أن دوره مختلف عما قدمه في آخر أعماله "شيخ جاكسون" مع نفس شركتي الإنتاج، ونال استحسانًا نقديًا وجماهيريًا".



يذكر أن العمل يضم عددًا من الأبطال، من بينهم أحمد الفيشاوي وروبي ومحمد ممدوح وعارفة عبدالرسول وأسماء أبواليزيد، وضيوف الشرف أحمد مالك وهنا شيحة وأحمد كمال وصفاء الطوخي، وهو من تأليف هيثم دبور.

