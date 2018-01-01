"ماي" تهدد نواب حزبها بإجراء انتخابات عامة حال رفض خطط الجمارك

ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، هددت النواب المعارضين في حزبها المحافظين بالدعوة لإجراء الانتخابات العامة هذا الصيف في حال رفضهم خططها بشأن الجمارك، في إطار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكست".



وأضافت الصحيفة - على موقعها الإلكتروني - أن المسئولين عن فرض النظام والانضباط في حزب المحافظين أصدروا تحذيرًا للنواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي، بقيادة الوزيرين السابقين ستيفن هاموند ونيكي مورجان، قبل دقائق من التصويت الحاسم على مسألة الجمارك الليلة الماضية، الذي كان سيبقي بريطانيا داخل الاتحاد الجمركي.



وصوت البرلمان بواقع 307 أصوات مقابل 301 ضد تعديل على تشريع تجاري من شأنه أن يلزم الحكومة بمحاولة التفاوض على ترتيبات اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي إذا فشلت بحلول 21 يناير 2019، في التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع التكتل.

