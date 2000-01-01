24 أكتوبر.. طرح فيلم "bohemian rhapsody" لـ رامى مالك

قررت شركة المنتجة للفيلم العالمي "bohemian rhapsody" للنجم المصري رامي مالك، طرح العمل بدور العمل السينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية يوم 24 أكتوبر المقبل.



الفيلم سيرة ذاتية يحكى قصة المطرب الشهير "فريدي ميركوري" الذى كان عضو فى فريق "queens" وواحد من أشهر المطربين فى القرن العشرين، وهو من بطولة النجم المصرى رامى مالك الذى يلعب دور فريدي ميركوري ويشاركه البطولة لوسي بوينتون، جويليم لي، بن هاردي، جوزيف مازيلو، ايدان جيلن، توم هولاندر، ألين ليش، مايك مايرز وإخراج بريان سينجر.



