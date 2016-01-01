اللجنة المشرفة على الانتخابات البريطانية تغرم حملة "بريكست"

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، فرض غرامة على الحملة الرسمية المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء حول بريكست، لانتهاكها قواعد الانفاق في 2016 مضيفة أنها احالت القضية إلى الشرطة.



وقال مدير التمويل السياسي والقوانين في اللجنة بوب بوزنر، إنه تم إجراء تحقيق معمق في التمويل والحملة التي أجرتها "فوت ليف"، والمجموعة الأصغر المؤيدة لبريكست "بيليف" خلال حملة الاستفتاء.



وأضاف: "وجدنا أدلة ملموسة على أن المجموعتين عملتا نحو خطة مشتركة، ولم تعلنا نشاطهما المشترك ولم تلتزما سقف الانفاق القانوني"، وتابع "إنها خروق خطيرة للقوانين التي وضعها البرلمان لضمان النزاهة والشفافية خلال الانتخابات والاستفتاءات".



وقال التقرير إن حملة "صوتوا للخروج" تخطت سقف الانفاقها القانوني المحدد بـ7 ملايين جنيه (7،9 مليون يورو، 9،3 مليون دولار) بنحو 500 ألف جنيه، وقدمت الحملة تقريرًا غير مكتمل وغير دقيق حول الإنفاق، ولم تقدم بعض الفواتير المتعلقة بانفاقها.



وتابع التقرير أن مجموعة "بيليف" التي أسسها طالب الموضة دارين جرايمز، أنفقت أكثر من 675 الف جنيه مع مجموعة "اغريغيت آي كيو"، وهى شركة إعلانات سياسية رقمية كندية بموجب "خطة مشتركة" مع حملة "صوتوا للخروج".



وتم تغريم حملة "صوتوا للخروج" مبلغ 61 الف دولار، فيما فرضت على "جرايمز" غرامة قيمتها 20 الف جنيه، وذكر التقرير أنه تمت مشاركة ملفات التحقيق مع شرطة مدينة لندن للتأكد مما اذا كان أى شخص ارتكب انتهاكات ذات صلة خارج الاختصاصات التنظيمية.