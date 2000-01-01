الجزائر تحتل مرتبة متقدمة عالميًا فى نسبة المواليد

أفاد تقرير جزائري حكومي بأن نسبة المواليد الإجمالية في الجزائر (أي عدد المواليد الأحياء لكل 1000 مواطن) ارتفعت من 19.36 لكل ألف ساكن في عام 2000 إلى 25.40 لكل ألف ساكن في عام 2017، وهو ما يشكل نسبة من بين "النسب الأكثر ارتفاعا في العالم".



وحسب وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، تؤكد الدراسة التي قُدمت بمناسبة اليوم العالمي للسكان أن هذا النمو يضع "الجزائر مرة أخرى بين الدول التي لها نسبة مواليد مرتفعة في العالم".



وأكدت الدراسة، التي أجرتها مديرية السكان لوزارة الصحة والسكان، أن "الجزائر دخلت منذ أكثر من عشرية في حركية ديموجرافية تميزت بارتفاع في نسبة المواليد"، ونوهت إلى أن المعدل السنوي للمواليد الأحياء، وبعد أن انخفض بين عامي 1985 و2000، لينتقل على التوالي من 885 ألفا إلى 589 ألفا، عاد ليتجاوز المليون في عام 2014، ثم وصل إلى 1.067.000 من المواليد الأحياء في عام 2016، متبوعا بتراجع خفيف في عام 2017 إذ بلغ 1.060.000 من المواليد الأحياء.



وأوضحت نفس الوثيقة أن معدل الإنجاب عند كل امرأة سجل هو الآخر ارتفاعا بين 2000 و2017، لينتقل من 2.40 طفل (عام 2000) إلى 3.1 طفل (عام 2017) عند كل امرأة.



ووفقا للوكالة، تأثر هذا النمو الديموجرافي السريع في سياق اقتصادي واجتماعي كثيرا بالانخفاض الكبير في الموارد المالية للدولة جراء انهيار أسعار البترول في السوق العالمية.