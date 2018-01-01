الأرصاد: غدًا طقس حار.. والقاهرة 37 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 26 37

وسط الدلتا 25 36

الإسكندرية 26 31

بلطيم 25 32

مطروح 23 31

السلوم 22 33

سيوة 29 38

بورسعيد 26 34

دمياط 25 34

العريش 23 35

رفح 22 35

الإسماعيلية 24 37

السويس 25 36

رأس سدر 27 38

نخل 21 37

نويبع 27 35

طابا 22 33

كاترين 19 32

الطور 26 35

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 29 38

مرسى علم 29 36

الفيوم 26 37

بنى سويف 25 37

المنيا 25 37

أسيوط 24 37

سوهاج 25 37

قنا 26 38

الأقصر 27 39

أسوان 27 40

أبوسمبل 27 39

الوادى الجديد 26 40

شلاتين 27 40

أبورماد 27 39

رأس حدربة 28 38

حلايب 28 38

