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الإثنين 16/يوليه/2018 - 08:14 ص

"كين" يكافح الإرهاق ليلحق بأول مباراة لتوتنهام في الدوري

هاري كين قائد انجلترا
هاري كين قائد انجلترا
وكالات
dostor.org/2250743

يثق هاري كين قائد انجلترا في تعافيه من الإرهاق بعد مشاركته في كأس العالم لكرة القدم ويتطلع لخوض المباراة الافتتاحية لفريقه توتنهام هوتسبير في الدوري الانجليزي الممتاز أمام نيوكاسل يونايتد في 11 أغسطس.

وبعدما خاض 48 مباراة مع توتنهام بجميع المسابقات في الموسم الماضي واصل المهاجم البالغ عمره 24 عاما اللعب في كأس العالم وسجل ستة أهداف مع انجلترا التي بلغت الدور قبل النهائي وفاز بجائزة الحذاء الذهبي.

وعاد كين للديار يوم الأحد ولديه أقل من شهر ليستأنف المنافسات مع توتنهام، وقال لوسائل إعلام بريطانية "أريد أن ألعب بعد أربعة أسابيع وأهم شيء هو الاستعداد الذهني قبل البدني، لن نقوم بأي شيء خلال أسبوعين‭ ‬للراحة".

وأضاف "سيبدأ الموسم قريبا وهذا أمر صعب لكن يجب أن نتعامل مع الأمر"، وتابع هداف الدوري مرتين في آخر ثلاثة مواسم "أتمنى خوض المباراة الأولى بالموسم ومحاولة التسجيل في أغسطس (لأول مرة له في الدوري)".

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