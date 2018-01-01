محافظ سوهاج يستقبل المعزين في قدري أبو حسين بعمر مكرم

استقبل الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، مساء الأحد، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير بوسط القاهرة المعزين في وفاة الفقيد الراحل قدري أبو حسين ابن محافظ سوهاج ومحافظ حلوان الأسبق رئيس حزب مصر بلدي الذي وافته المنية الأسبوع الماضي بمسقط رأسه بمدينة أخميم بسوهاج.



حضر العزاء الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب واللواء أحمد جمال الدين، رئيس ديوان رئيس الجمهورية مندوبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية السابق، واللواء محسن النعماني محافظ سوهاج ووزير التنمية المحلية الأسبق، والوزير عمر مروان، وزير الدولة لشئون مجلس النواب، والدكتور أحمد زكى بدر، واللواء عادل لبيب، وزيرا التنمية المحلية السابقين، والمستشار عدلى حسين محافظة القليوبية الأسبق، ولفيف من الوزراء والمحافظين السابقين والحاليين وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.



وشارك فى العزاء السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، وأحمد حلمى الشريف، ويحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، والدكتور سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، وأسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام.



كما حضر مراسم العزاء بمسجد عمر مكرم المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، والمهندس تيسير مطر عضو المجلس الرئاسي التحالف السياسي ورئيس حزب الدستوري الحر، وهشام الهرم، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، وشارك الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور على الدين هلال، وزير الشباب والرياضة الأسبق، ومحافظ المنيا السابق اللواء سمير سلام.



وقدم واجب العزاء اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، ولفيف من القيادات الأمنية، ونواب البرلمان، وأعضاء مجلس النواب عن محافظة سوهاج.