القاهرة : الإثنين 16 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
08:45 م

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

محافظات
الأحد 15/يوليه/2018 - 10:45 م

محافظ سوهاج يستقبل المعزين في قدري أبو حسين بعمر مكرم

المحافظ يستقبل المعزين
المحافظ يستقبل المعزين في وفاة قدري ابو حسين بعمر مكرم بالقا
محمود عبد العال
dostor.org/2250594

استقبل الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، مساء الأحد، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير بوسط القاهرة المعزين في وفاة الفقيد الراحل قدري أبو حسين ابن محافظ سوهاج ومحافظ حلوان الأسبق رئيس حزب مصر بلدي الذي وافته المنية الأسبوع الماضي بمسقط رأسه بمدينة أخميم بسوهاج.

حضر العزاء الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب واللواء أحمد جمال الدين، رئيس ديوان رئيس الجمهورية مندوبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية السابق، واللواء محسن النعماني محافظ سوهاج ووزير التنمية المحلية الأسبق، والوزير عمر مروان، وزير الدولة لشئون مجلس النواب، والدكتور أحمد زكى بدر، واللواء عادل لبيب، وزيرا التنمية المحلية السابقين، والمستشار عدلى حسين محافظة القليوبية الأسبق، ولفيف من الوزراء والمحافظين السابقين والحاليين وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وشارك فى العزاء السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، وأحمد حلمى الشريف، ويحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، والدكتور سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، وأسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام.

كما حضر مراسم العزاء بمسجد عمر مكرم المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، والمهندس تيسير مطر عضو المجلس الرئاسي التحالف السياسي ورئيس حزب الدستوري الحر، وهشام الهرم، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، وشارك الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور على الدين هلال، وزير الشباب والرياضة الأسبق، ومحافظ المنيا السابق اللواء سمير سلام.

وقدم واجب العزاء اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، ولفيف من القيادات الأمنية، ونواب البرلمان، وأعضاء مجلس النواب عن محافظة سوهاج.

محافظ سوهاج يستقبل المعزين في قدري أبو حسين بعمر مكرم
محافظ سوهاج يستقبل المعزين في قدري أبو حسين بعمر مكرم
محافظ سوهاج يستقبل المعزين في قدري أبو حسين بعمر مكرم
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

بالصور.. أمسية شعرية بقرية برديس بحضور «الجعفرى» و«رجب»

منذ 4 شهر

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج

الآن

شاهد.. احتفالات الفرنسيين بالفوز بكأس العالم في مصر

تفريغ محتويات الصندوق الأسود لقطار البدرشين لتحديد أسباب الحادث

تفاصيل تأجيل جلسة إثبات نسب الطفلة ديالا.. والسيوي يتهرب من الـ"DNA"

إخوانى منشق: أخجل من أكاذيب قنوات الجماعة عن إنجازات السيسى

الأكثر قراءة

سعاد حسن.. "معجزة البحيرة" تحصل على 40%‬ فى الثانوية

هيفاء وهبي تخسر قضيتها أمام شبيهها المتحول جنسيًا

بعد موافقة البرلمان.. منح الجنسية للأجانب بـ7 ملايين جنيه

تردد قناة bein sport HD المفتوحة الناقلة لمباراة كرواتيا وفرنسا

ألبومات الصور

الجماهير الفرنسية تحتفل داخل المركز الثقافي في وسط البلد

الأزهر يعلن أسماء أوائل الثانوية

ضبط لحوم وفراخ مجمدة فى حملة تموينية بالدقهلية

تطوير كوبري الجلاء

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

سعاد حسن.. "معجزة البحيرة" تحصل على 40%‬ فى الثانوية

هيفاء وهبي تخسر قضيتها أمام شبيهها المتحول جنسيًا

بعد موافقة البرلمان.. منح الجنسية للأجانب بـ7 ملايين جنيه

تردد قناة bein sport HD المفتوحة الناقلة لمباراة كرواتيا وفرنسا

كشكول

500 طالب سجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات

أمين "البحوث الإسلامية": نرسل بعثات لدول العالم للتعليم والتوعية

نائب رئيس جامعة الأزهر: نطوِّر أفكارنا لخدمة العملية البحثية

ننشر صور أوائل الثانوية الأزهرية "كفيف" في غزة

"هندسة عين شمس" تطور مدرجاتها استعدادا للعام الدراسي الجديد

الأمصار

تعرف على هوية مقتحمي نهائي كأس العالم روسيا 2018 "صور"

استمرار الاحتجاجات في العراق ومقتل 3 وإصابة 160 آخرين

بالسلاسل الحديدية والسم.. تعرف على أغرب طرق الحفاظ على الكتب!

الـ24 ساعة الآولى..تؤكد تفوق محمد رمضان على تامر حسني "فيديو"

لاعبو منتخب فرنسا يدمروا غرف خلع الملابس بعد التتويج "فيديو"

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

فيديوجراف.. "تخفيض سعر السجائر وشبيه هيفاء المتحول جنسيًا" أبرز أخبار اليوم

غدًا.. احتفالية لمجموعة مكسيم لتدشين السيارة "دوماي" المارد الصيني

"ويل سميث" يُثير إعجاب مُتابعي مواقع التواصل الاجتماعي

الصحة

حقنة واحدة للتخلص من السمنة والسكرى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎