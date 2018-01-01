"الرى" يبحث مشروعات الصرف خلال الفترة المقبلة

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس السيد شلبى، رئيس هيئة الصرف، لاستعراض الأعمال الجارية التى تقوم بها الهيئة وخطتها، كما تمت مناقشة خطتها المستقبلية خلال الفترة المقبلة.



تقوم الهيئة خلال الفترة المقبلة باستكمال مشروعات الصرف المغطى بمختلف المحافظات، وتحسين البنية التحتية لشبكة الصرف والمنشآت المائية اللازمة لتلبية متطلبات قطاع الزراعة والاستصلاح وتحسين ورفع كفاءة إدارة منظومة المياه.

