الإليزيه: لقاء ماكرون وبوتين غدًا بالكرملين في الوقت المناسب

أعلن قصر الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) أن اللقاء المرتقب غدا بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين بعد قمة الناتو وعشية القمة الأمريكية الروسيةً يأتي في الوقت المناسب.



وقال الإليزيه إن هذا اللقاء سيتيح متابعة اللقاء الطويل والإيجابي الذي جمع الرئيسين الفرنسي والروسي بسان بطرسبرج، وكذلك أوجه التعاون الثنائي والملفات الدولية الكبرى، لا سيما الخاصة بسوريا وإيران بالرغم من تباين المواقف في هذا الشأن بين البلدين.

وأكدت الرئاسة الفرنسية أهمية آلية التشاور، التي أطلقتها فرنسا مع روسيا لما تسمح به من بناء توافق لا سيما على الصعيد الإنساني، معتبرة أن لقاء الرئيسين بوتين وترامب بعد غدٍ الإثنين بهلسنكي يعكس رغبة ترامب في التواصل مع الرئيس الروسي بالرغم من التحقيق الجاري في الولايات المتحدة حول التدخل المحتمل للكرملين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وأشارت إلى قلق الأوروبيين من السلوك الروسي في أعقاب قضية الجاسوس الروسي السابق "سكريبال" وضم شبه جزيرة القرم.

يشار إلى أن فرنسا تسعى لتقريب المواقف بشأن الأزمة السورية بين مجموعة "أستانة" التي تضم (روسيا وإيران وتركيا) والمجموعة الدولية المصغرة حول سوريا التي تشمل (فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة ومصر والسعودية والأردن).