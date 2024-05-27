تأجيل محاكمة متهمين بداعش قنا لـ13 يوليو للمرافعة

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، اليوم، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال، تأجيل محاكمة متهمين بـ خلية داعش قنا، لـ 13 يوليو القادم للمرافعة.

تأجيل داعش قنا لـ 13 يوليو للمرافعة

ووجه للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها.