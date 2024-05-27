الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة متهمين بداعش قنا لـ13 يوليو للمرافعة

آرشيفية
آرشيفية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، اليوم، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال، تأجيل محاكمة متهمين بـ خلية داعش قنا، لـ 13 يوليو القادم للمرافعة.

تأجيل داعش قنا لـ 13 يوليو للمرافعة

ووجه للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها.

داعش قنا امن القاهرة النيابة العامة جهات التحقيق محكمة التحريات جماعة إرهابية

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تأجيل محاكمة متهمين بـ"خلية داعش قنا" لـ27 مايو

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