دى لافونتى يعلن قائمة منتخب إسبانيا لمنافسات بطولة أمم أوروبا 2024

أعلن لويس دي لا فونتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن قائمة فريقه المستدعاة لخوض منافسات بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

وتنطلق بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا يوم 14 يونيو المقبل، فيما تقام المباراة النهائية في 14 يوليو المقبل.

ويقع المنتخب الإسباني في المجموعة الثانية رفقة منتخبات كرواتيا وإيطاليا وألبانيا.

قائمة منتخب إسبانيا لبطولة أمم أوروبا 2024

وجاءت قائمة منتخب إسبانيا على النحو الآتي:

حراس المرمى: أوناي سيمون، ديفيد رايا، أليكس ريميرو.

الدفاع: داني كارفخال، خيسوس نافاس، أيمريك لابورتي، روبن لو نورماند، ناتشو فيرنانديز، باو كوبارسي، دانيال فيفان، أليكس جريمالدو، مارك كوكريلا.

وسط الملعب: رودري، مارتن زوباميندي، فابيان رويز، ميكيل ميرينو، ماركوس يورنتي، بيدري، أليكس جارسيا، أليكس باينا، فيرمين لوبيز.

الهجوم: ألفارو موراتا، خوسيل، داينال أويارزابال، داني أولمو، فيران توريس، نيكولاس ويليامز، لامين يامال، أيوزي بيريز.

مجموعات بطولة أمم أوروبا 2024



المجموعة الأولى: ألمانيا، أسكتلندا، المجر، سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا، كرواتيا، إيطاليا، ألبانيا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا، الدنمارك، صربيا، إنجلترا.

المجموعة الرابعة: بولندا، هولندا، النمسا، فرنسا

المجموعة الخامسة: بلجيكا، سلوفاكيا، رومانيا، أوكرانيا.

المجموعة السادسة: تركيا، جورجيا، البرتغال، التشيك.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، بألمانيا، وتحتضن 10 استادات بـ10 مدن مختلفة، منافسات بطولة أمم أوروبا 2024، والمدن هي برلين، ميونخ، دورتموند، شتوتجارت، جيلسينكيرشين، فرانكفورت، هامبورج، دوسلدورف، كولون، لايبزيج.

ويحمل المنتخب الإيطالي لقب البطولة والذي حققه في النسخة الماضية على حساب المنتخب الانجليزي بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما.

موعد مباراة افتتاح بطولة أمم أوروبا 2024

ويفتتح المنتخب الألماني منافسات بطولة أمم أوروبا، يورو 2024، بمواجهة منتخب اسكتلندا يوم 10 يونيو المقبل في العاشرة مساءً على ملعب أليانز أرينا.