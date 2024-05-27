الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دى لافونتى يعلن قائمة منتخب إسبانيا لمنافسات بطولة أمم أوروبا 2024

لويس دي لا فونتي
لويس دي لا فونتي

أعلن لويس دي لا فونتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن قائمة فريقه المستدعاة لخوض منافسات بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

وتنطلق بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا يوم 14 يونيو المقبل، فيما تقام المباراة النهائية في 14 يوليو المقبل.

ويقع المنتخب الإسباني في المجموعة الثانية رفقة منتخبات كرواتيا وإيطاليا وألبانيا.

قائمة منتخب إسبانيا لبطولة أمم أوروبا 2024

وجاءت قائمة منتخب إسبانيا على النحو الآتي:

حراس المرمى: أوناي سيمون، ديفيد رايا، أليكس ريميرو.

الدفاع: داني كارفخال، خيسوس نافاس، أيمريك لابورتي، روبن لو نورماند، ناتشو فيرنانديز، باو كوبارسي، دانيال فيفان، أليكس جريمالدو، مارك كوكريلا.

وسط الملعب: رودري، مارتن زوباميندي، فابيان رويز، ميكيل ميرينو، ماركوس يورنتي، بيدري، أليكس جارسيا، أليكس باينا، فيرمين لوبيز.

الهجوم: ألفارو موراتا، خوسيل، داينال أويارزابال، داني أولمو، فيران توريس، نيكولاس ويليامز، لامين يامال، أيوزي بيريز.

مجموعات بطولة أمم أوروبا 2024


المجموعة الأولى: ألمانيا، أسكتلندا، المجر، سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا، كرواتيا، إيطاليا، ألبانيا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا، الدنمارك، صربيا، إنجلترا.

المجموعة الرابعة: بولندا، هولندا، النمسا، فرنسا

المجموعة الخامسة: بلجيكا، سلوفاكيا، رومانيا، أوكرانيا.

المجموعة السادسة: تركيا، جورجيا، البرتغال، التشيك.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، بألمانيا، وتحتضن 10 استادات بـ10 مدن مختلفة، منافسات بطولة أمم أوروبا 2024، والمدن هي برلين، ميونخ، دورتموند، شتوتجارت، جيلسينكيرشين، فرانكفورت، هامبورج، دوسلدورف، كولون، لايبزيج.

ويحمل المنتخب الإيطالي لقب البطولة والذي حققه في النسخة الماضية على حساب المنتخب الانجليزي بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما.

موعد مباراة افتتاح بطولة أمم أوروبا 2024

ويفتتح المنتخب الألماني منافسات بطولة أمم أوروبا، يورو 2024، بمواجهة منتخب اسكتلندا يوم 10 يونيو المقبل في العاشرة مساءً على ملعب أليانز أرينا.

قائمة منتخب اسبانيا منتخب اسبانيا أمم أوروبا 2024 يورو 2024 لويس دي لا فونتي

الأكثر قراءة

عاجل| مصدر يكشف سبب تجاهل حسام حسن لـ"كهربا" وعمر كمال من قائمة المنتخب

فصائل فلسطينية ترد على "محرقة الخيام" باستهداف قوة إسرائيلية على حاجز "سناعوز"

النائب العام يخلى سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيًا

الأمن يكشف سبب اختطاف الطفل "إياد" بالمنوفية.. القصة كاملة

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

"الزن" يقتل "تاجر الدقهلية".. أراد خلعها للزواج منها فمات على يد أبيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

صور

أصوات السلام.. حوار الطبول فى صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

شكوى جديدة للجنائية الدولية.. إسرائيل تصر على استهداف الصحفيين فى غزة

انهيار الداخل الإسرائيلي.. وجيش الاحتلال يفقد الدعم بسبب فشل حرب غزة

غزة تنزف.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين لليوم الـ234