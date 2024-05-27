الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إدارة التخطيط بـ"تعليم الإسماعيلية" تدشن ورش "التسويق الإلكتروني للمشروعات الخضراء الذكية"

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية

دشنت إدارة التخطيط الاستراتيجي والمشروعات بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ورش عمل "التسويق الإلكتروني للمشروعات الخضراء الذكية"، بمكتبة مصر العامة، ويأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بأهمية المشاركة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، وإمداد جميع الفئات بمعلومات عنها حتى يتسنى لهم المشاركة فيها، وذلك من خلال عقد لقاءات تعريفية وندوات وبرامج تدريبية لكافة أنحاء المحافظة.

تنمية مهارات فريق عمل التخطيط الاستراتيجي والمشروعات

يأتي ذلك في إطار تنمية مهارات فريق عمل التخطيط الاستراتيجي والمشروعات في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الخضراء الذكية بالمديريات والإدارات التعليمية ومنسقي التخطيط الاستراتيجي بالمدارس.

وأقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وبمشاركة فريق عمل التخطيط الاستراتيجي والمشروعات بتعليم الإسماعيلية.

وتقام الورشة لمدة 3 أيام اعتبارًا من الأحد الموافق ٢٦ /٥/ ٢٠٢٤ حتى الثلاثاء ٢٨/ ٥/ ٢٠٢٤، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

جهود كبيرة لوزارة الاتصالات في محافظة الإسماعيلية 

وأشاد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بجهود الدولة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لما نشهده اليوم من ثورة حقيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أنه لم يعد بإمكان أي دولة تتطلع إلى الإنجاز والتطوير، بهدف تحقيق التنمية المستدامة على الأصعدة كافة، أن تحقق ذلك دون أن يكون هذا القطاع إحدى ركائزها الأساسية.

الاقتصاد الرقمي

وأكد وزير الاتصالات أن الوزارة تسعى جاهدة لتحقيق الاقتصاد الرقمي من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوفير الرخاء والحرية والعدالة الاجتماعية للجميع، وتتمثل مهمتها في تمكين تطوير مجتمع قائم على المعرفة، واقتصاد رقمي قوي يعتمد على النفاذ المنصف إلى المعرفة بأسعار معقولة، والتمتع بالحقوق الرقمية، إلى جانب تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوطنية التنافسية والإبداعية.

وأضاف أن الوزارة حريصة على بناء قدرات الشباب وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لا ترتبط بالحدود الجغرافية، وأن يقترن التدريب بفرص عمل؛ مشيرًا إلى أن أحد أهداف مراكز إبداع مصر الرقمية هو بناء قدرات الشباب من كل التخصصات والخلفيات الأكاديمية، لتمكينهم من العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو دعم قدراتهم في تطويع تكنولوجيا المعلومات لخدمة مجال عملهم وتخصصهم.

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