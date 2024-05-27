أنشيلوتى: الفريقان الأفضل بنهائى أبطال أوروبا وأتمنى الفوز باللقب لـ"كروس"

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن مواجهة بروسيا دورتموند بنهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ريال مدريد نظيره بروسيا دورتموند يوم السبت المقبل في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب ويمبلي بالعاصمة الانجليزية لندن.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي بالمدينة الرياضية لريال مدريد: "سنستمتع حتى يوم الجمعة لأن التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا نجاح عظيم، الثقة لدينا عالية وسنكون في أفضل حالاتنا يوم السبت".

وأضاف: "بروسيا دورتموند يستحق التواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا، مثلنا".

وواصل: "نحن سعداء ومتحمسين للتواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا، إنها المباراة الأكبر في الموسم".

وأكمل: " الفريقان الأفضل في نهائي أبطال أوروبا وهناك العديد من الأندية ستشاهد هذه المباراة عبر شاشة التليفزيون".

وعن نهائي أبطال أوروبا، قال: "عليك أن تقاتل وتعاني في كل النهائيات، هذا النهائي التاسع لي، 3 كلاعب والسادس كمدرب".

وبسؤاله عما سيفعل في حالة فوزه بدوري أبطال أوروبا، أجاب ضاحكًا: "لن أفعل شئ مميز".

وعاد للإشادة ببروسيا دورتموند قائلًا: "بروسيا دورتموند لديهم الكثير من الشخصية، لقد قاتلوا حتى النهاية أمام باريس سان جيرمان".

ووجه أحد الصحفيين سؤالًا لأنشيلوتي عن الطريقة التي فاز بها ريال مدريد في آخر 8 نهائيات لعبها، فرد الإيطالي: "ريال مدريد يخلق تاريخه في هذه المسابقة".

وانتقل للحديث عن الفريق: "كان هناك عملية انتقال خلال السنوات الماضية بتواجد اللاعبين الصغار الذين يقومون بعمل جيد، اللاعبين الصغار يقدمون أداء جيد فنيًا ويفهمون ماهو ريال مدريد".

وعن توني كروس، قال: "أتمنى أن نحقق دوري أبطال أوروبا من أجل توني كروس، إنه يستحق ذلك؛ الفوز باللقب أو خسارته لن يؤثر على إرث توني كروس مع النادي إنه أسطورة بالفعل ولكننا نريد أن ينهي مسيرته كبطل أوروبي".

وتحدث عن أداء الفريق بشكل عام:"سلكونا كان ممتاز خلال الموسم، كانت لدينا العديد من الإصابات خلال الموسم، كورتوا، ألابا، ميليتاو، فينيسوس، تشواميني، بيلينجهام، كامافينجا، وبفضل سلوكهم مازالنا نحظى بموسم رائع".

وواصل حديثه: "أنا مشجع لريال مدريد، لذا فأنا أشعر بالحزن عندما لا يؤدي الفريق بشكل جيد ولكن لحسن الحظ أنا المدير الفني لذا يمكنني فعل شئ بشأن ذلك".

واستعاد الحديث عن مواجهة بروسيا دورتموند في نهائي الأبطال: "يتوجب علينا الدفاع بشكل جيد ضد بروسيا دورتموند، إنهم جيدين في الهجمات المرتدة والكرات الهوائية، ستكون مباراة تنافسية".

وعما إذا كانت خسارة باير ليفركوزن لنهائي الدوري الأوروبي أمام أتالانتا جرس إنذار بأن الفريق المفضل للفوز يخسر، علق: "لا، هذا ليس له علاقة بنا".

وبسؤاله عن حارس ريال مدريد أمام دورتموند بين كورتوا ولونين، قال ضاحكًا:"سأقرر حتى المباراة، أحدهما سيشارك والآخر سيجلس على دكة البدلاء".

وعن الأكلات التي يفضل تناولها قبل المباريات: "المكرونة والبروكلي والسالمون، هذا ما أكل قبل المباريات".

وعما إذا كان سأل بيلينجهام عن المعلومات الخاصة بفريق دورتموند، قال: "لا توجد حاجة إلى ذلك، سندرس الخصم بشكل جيد".

وأردف: "تحفيز ريال مدريد سيكون دائمًا فوز دوري أبطال أوروبا".

وعن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، علق: "إنه رجل هادئ للغاية وواثق قبل المباريات الكبرى".

واختتم تصريحاته بالحديث عما إذا كان ناتشو فيرنانديز سيستمر مع الفريق أم لا، أجاب: "سنتحدث عن ذلك بعد نهائي دوري أبطال أوروبا".