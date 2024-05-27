الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

3 مصابين في حادث تصادم بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أُصيب 3 مواطنين صباح اليوم، في حادث تصادم وقع بين دراجة نارية وتروسيكل، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغًا بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وتروسيكل، بمدخل الطريق الدائري بمدخل الصوفي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَّن إصابة 3 أشخاص في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث تصادم دراجة نارية مستشفى الفيوم الطريق الدائري

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