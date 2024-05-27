الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحكم في طعون بطلان انتخابات نادي الزمالك اليوم الإثنين

آرشيفية
آرشيفية

تنظر المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، الحكم في طعون بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، والتي أجريت بتاريخ 2023/10/20، بعد إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع.

تفاصيل الطعن على انتخابات الزمالك

وتقدم بالطعون على انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، كل من جمال عبد الكريم المحامي عن نفسه وبصفته وكيلا عن ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات الماضية، وأحمد محمد عبد الغني عبد الرازق عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد نائب رئيس النادي في الانتخابات، واللواء محمود سامي عبد الوهاب محمود نور الدين، عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد العضوية فوق السن في الانتخابات، ومحمد السيد رجب عبد الله عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك. 

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