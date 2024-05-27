"التخطيط": 1.5 تريليون جنيه حجم الاستثمارات خلال 2024

تستهدف خطة العام المالي 24/2025 زيادة فى حجم الاستثمارات، حيث من المتوقع أن يغلق العام الحالي على استثمارات بقيمة 1.5 تريليون جنيه لتصل العام القادم إلى 1.987 تريليون جنيه كاستثمارات كلية، وحول تطور الاستثمارات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي فمن المستهدف أن تصل إلى نسبة 13% كإجمالي استثمار، موضحة أنه يعد رقم متواضع بالنسبة لحجم النمو المستدام المراد تحقيقه.

496 مليار جنيه حجم استثمارات الجهاز الحكومي

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة حجم الاستثمار الخاص ليبلغ نصيب الاستثمارات الخاصة من الاستثمارات الكليّة حوالي 37.3%، ومستهدف 49% العام القادم استثمار خاص.

وفيما يخص هيكل الاستثمارات العامة بخطة عام 2025/24، أوضح التقرير أن الاستثمارات العام من المستهدف أن تبلغ تريليون جنيه، حيث تم وضع سقف للاستثمارات العامة ليشمل كل مؤسسات الدولة وذلك بهدف احتواء التضخم، وتبلغ استثمارات الجهاز الحكومي 496 مليار جنيه، والهيئات العامة والاقتصادية 333 مليار جنيه، وشركات قطاع الأعمال العام 60 مليار جنيه، والاستثمارات المركزية 111 مليار جنيه.

وحول هيكل الاستثمارات الكليّة لخطة العام المالي 2025/24، أشار التقرير إلى أن استثمارات الجهاز الحكومي تشمل 150 مليار جنيه للمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، أن أكثر من ثلثي الاستثمارات الحكومية موجهه للتنمية البشرية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، موضحًا أنه لأول مرة تزيد الاستثمارات الموجهه للتنمية البشرية للصحة والتعليم والشباب والثقافة حيث تصل إجمالي الاستثمارات الموجهه لها 53% من إجمالي الاستثمارات، وبلغت الاستثمارات الموجهة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي 25.4%.