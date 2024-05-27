ماكرون: فرنسا وألمانيا ستناقشان دعم كييف باجتماع مجلس الدفاع والأمن المشترك

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا وألمانيا ستناقشان "جميع سيناريوهات تحقيق السلام" في أوكرانيا ودعم كييف "حتى النهاية" في الاجتماع المقبل لمجلس الدفاع والأمن المشترك.

وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي عقب المفاوضات مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في برلين، أمس الأحد: "سنناقش في الاجتماع المشترك القادم لمجلس الدفاع والأمن استمرار مساعدة أوكرانيا كي تقاوم حتى النهاية، وتزويدها بالمعدات، ودعمها وتدريبها، فضلا عن استعدادها لأي سيناريو لبناء سلام دائم، مبني على احترام القانون الدولي".

وتابع ماكرون في تصريحه: "أن تكون إلى جانب السلام اليوم يعني إعطاء القوة للحق، السلام ليس استسلاما، السلام ليس تخليا عن المبادئ. السلام هو قدرة الدولة على الدفاع عن حدودها وسيادتها، وكذلك عن القانون الدولي".

ووصل الرئيس الفرنسي إلى ألمانيا في أول زيارة دولة له منذ 24 عاما، ومن المقرر أن يلتقي خلالها بشتاينماير، وكذلك المستشار أولاف شولتس، في الفترة من 26 إلى 28 مايو.

وفي 28 مايو، يتضمن جدول زيارة ماكرون، الذي قدمه قصر الإليزيه، اجتماعا لمجلس الدفاع والأمن المشترك، يليه اجتماع مشترك لمجلسي وزراء البلدين.