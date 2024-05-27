قشقوش لـ"الشاهد": مصر وضعت أسوأ الاحتمالات للتصعيد فى رفح

قال اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن إسرائيل تستخدم قوات خاصة في رفح.

وأضاف "قشقوش" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "مصر وضعت أسوأ الاحتمالات بأن التصعيد في رفح قد يتزايد مما يتطلب سيناريوهات مصرية مفتوحة".

وتابع: "الحرب في حد ذاتها ليست هدفا وانما هي وسيلة لتحقيق الهدف مثل حرب 1973 التي حققت السلام".

وأكمل: "في الجزء العسكري والاستراتيجي نضع أسوأ الاحتمالات، أن هذا الإجراء قد يتصاعد في منطقة رفح، ويحتاج من مصر موقف معين، بمعني كل السيناريوهات مفتوحة والأكشن لابد أن يكون موجود لكل سيناريو وهذا شئ طبيعي".