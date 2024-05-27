الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قشقوش لـ"الشاهد": مصر وضعت أسوأ الاحتمالات للتصعيد فى رفح

اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش

قال اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن إسرائيل تستخدم قوات خاصة في رفح.

وأضاف "قشقوش" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "مصر وضعت أسوأ الاحتمالات بأن التصعيد في رفح قد يتزايد مما يتطلب سيناريوهات مصرية مفتوحة".

وتابع: "الحرب في حد ذاتها ليست هدفا وانما هي وسيلة لتحقيق الهدف مثل حرب 1973 التي حققت السلام".

وأكمل: "في الجزء العسكري والاستراتيجي نضع أسوأ الاحتمالات، أن هذا الإجراء قد يتصاعد في منطقة رفح، ويحتاج من مصر موقف معين، بمعني كل السيناريوهات مفتوحة والأكشن لابد أن يكون موجود لكل سيناريو وهذا شئ طبيعي".

الأكثر قراءة

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يشرع بهدم محلين تجاريين فى بلدة حزما

بيان عاجل من حماس بشأن قصف جيش الاحتلال مراكز النازحين فى رفح

عاجل.. ارتفاع عدد شهداء مجزرة رفح إلى 40

مفاجآت تكشفها تحقيقات القبض على البلوجر هدير عبد الرازق

عاجل.. 30 شهيدا إثر قصف الاحتلال مخيم النازحين شمال غربى رفح الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

13 شهيدًا وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل فى جباليا

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟