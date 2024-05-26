وزير الكهرباء يعتذر عن انقطاع التيار ويكشف عن موعد الحد من تخفيف الأحمال (فيديو)

أبدى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اعتذاره للشعب المصري من أي ضيق من انقطاع التيار الكهربائي أو تخفيف أحمال الكهرباء، مشيرًا إلى أن فاتورة شراء الغاز من وزارة البترول بلغت 4.7 مليار جنيه في العام الحالي؛ بسبب تحريك سعر الصرف.

وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، عبر قناة cbc، أن تكلفة إنتاج الكيلو وات بلغت 2.23 جنيه، ويتم بيعه للشريحة الأقل بـ58 قرشًا، موضحًا أن المتوسط العام لدعم الدولة المصرية لكل كيلو وات بلغ 100 قرش.

وتابع: "قبل نهاية العام الجاري سيتم وضع حد لتخفيف الأحمال عن الحد الحالي، وعلينا ألا ننسى وضع الكهرباء في عام 2014، ووجود عجز يتجاوز 6 آلاف ميجاوات".