الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قصواء الخلالي: تصريحات حكومة نتنياهو "متطرفة" وتعاني من فشل في الخطاب الشعبي

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن تصريحات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متطرفة وتعاني من فشل في الخطاب الشعبي والعسكري والدولي، الأمر الذي أفقد دولة الاحتلال تأييد عدد كبير من الدول والأحزاب السياسية، والذي تسبب أيضًا في حرج شديد للإدارة الأمريكية.

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعاني حاليًا من الانتكاسات والهزائم الداخلية، فالحكومة الإسرائيلي تدعي أنها جاهزة للجلوس على طاولة المفاوضات والموافقة على الشروط، ولكن من جانب آخر، تواصل انتهاكاتها الوحشية ولا تقبل إنهاء الحرب، وذلك من خلال مواصلة القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة ومدينة رفح الفلسطينية.

نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قصواء الخلالي في المساء مع قصواء الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي رفح غزة قطاع غزة

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