الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قصواء الخلالي: ملف الهدنة والمفاوضات كان مُعلقا بسبب التعنت الإسرائيلي (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن العالم أجمع يتحدث الآن عن وصول المساعدات الإغاثية وعلى رأسها الوقود إلى قطاع غزة بسلام تام، وسط ضغوط مصرية كبيرة للوصول إلى هذه النقطة.

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي، أن الولايات المتحدة الأمريكية أيدت إغلاق دولة الاحتلال الإسرائيلي لكافة المعابر على قطاع غزة، وزعمت إنشائها الرصيف البحري، الذي لم يدخل من خلاله إلا جزءً بسيطًا للغاية من المساعدات الإغاثية.

وأشارت "الخلالي" إلى أن ملف الهدنة والمفاوضات كان شبه مُعلق مؤخرا؛ بسبب تعنت جيش الاحتلال الإسرائيلي في الوصول إلى حل فوري للتهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهذا أحد الأسباب التي أزعجت الدولة المصرية.

قصواء الخلالي في المساء مع قصواء المساعدات الوقود غزة قطاع غزة المعابر الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي الولايات المتحدة الامريكية الهدنة الرصيف البحري

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