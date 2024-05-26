قصواء الخلالي: ملف الهدنة والمفاوضات كان مُعلقا بسبب التعنت الإسرائيلي (فيديو)

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن العالم أجمع يتحدث الآن عن وصول المساعدات الإغاثية وعلى رأسها الوقود إلى قطاع غزة بسلام تام، وسط ضغوط مصرية كبيرة للوصول إلى هذه النقطة.

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي، أن الولايات المتحدة الأمريكية أيدت إغلاق دولة الاحتلال الإسرائيلي لكافة المعابر على قطاع غزة، وزعمت إنشائها الرصيف البحري، الذي لم يدخل من خلاله إلا جزءً بسيطًا للغاية من المساعدات الإغاثية.

وأشارت "الخلالي" إلى أن ملف الهدنة والمفاوضات كان شبه مُعلق مؤخرا؛ بسبب تعنت جيش الاحتلال الإسرائيلي في الوصول إلى حل فوري للتهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهذا أحد الأسباب التي أزعجت الدولة المصرية.