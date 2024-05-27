يبح كثيرون عن طريقة عمل أطعمة سهلة وسريعة للسندوتشات في المدرسة للطلاب، لذا نوضح خلال السطور التالية طريقة عمل مربى المشمش بالمكونات والمقادير.

مكونات مربى المشمش:

1- نصف كيلو مشمش أو أكثر

2- كوب سكر للنص كيلو

3- ملعقة صغيرة ليمون

طريقة تحضير مربى المشمش:

يتم غسل المشمش وإزالة البذور منه، ثم يتم نقعه في محلول خل وملح لتنقيته من الشوائب. بعد ذلك، يتم وضعه مع السكر وتركه في الثلاجة طوال الليل.

يتم وضع كوب سكر لكل نصف كيلو مشمش، وهذه المقادير مضبوطة ولكن يمكن إضافة السكر حسب الرغبة.

يتم وضع المشمش المنقوع على نار هادئة حتى يغلي وتظهر الرغوة البيضاء على الوجه.

تُترك المكونات لمدة 10 دقائق على نار هادئة حتى لا تظهر أي رغوة على الوجه، ثم يُضاف عصير الليمون ويُرفع من على النار.

يُترك المزيج ليبرد بشكل جيد ثم يعبأ في برطمانات نظيفة ويُحفظ في الثلاجة.

مربى المشمش المجفف

مقادير مربى المشمش المجفف

1- نصف كيلوجرام من المشمش المجفّف.

2- كيلوجرام ونصف من السكر.

3- ستة أكواب من الماء.

4-ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نغسل المشمش جيدا

يتم نقعه لمدّة 12 ساعة

ثمّ وضعه على النار لمدّة نصف ساعة.

ونضيف السكر، وعصير الليمون.

يتم ترك المربّى تغلي لمدة نصف ساعة حتى ينضج، ثمّ تعبئته في برطمانات.

طريقة عمل مربى التوت

نصف كيلو توت

نصف كيلو سكر

ربع كوب عصير ليمون

عود قرفة

1- نغسل التوت جيدا ومن ثم يتم إضافة السكر ويتم تركه ساعتين

2-على قدر على النار يتم وضع القرفة مع الليمون لنغليها جيدا وتخفف النار

3- عندما يستوي التوت يتم رفع من على النار ويرفع عود القرفة ويتم ترك المربى تبرد ومن ثم يتم التعبئة في البرطمان.