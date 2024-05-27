الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طريقة عمل مربى المشمش بالمكونات والمقادير

مربى المشمش
مربى المشمش

يبح كثيرون عن طريقة عمل أطعمة سهلة وسريعة للسندوتشات في المدرسة للطلاب، لذا نوضح خلال السطور التالية طريقة عمل مربى المشمش بالمكونات والمقادير.

هل تناول المشمش يؤثر بشكل سلبي على مرضى السكر؟

مكونات مربى المشمش: 

1- نصف كيلو مشمش أو أكثر

2- كوب سكر للنص كيلو

3- ملعقة صغيرة ليمون

طريقة تحضير مربى المشمش:

 

يتم غسل المشمش وإزالة البذور منه، ثم يتم نقعه في محلول خل وملح لتنقيته من الشوائب. بعد ذلك، يتم وضعه مع السكر وتركه في الثلاجة طوال الليل.

يتم وضع كوب سكر لكل نصف كيلو مشمش، وهذه المقادير مضبوطة ولكن يمكن إضافة السكر حسب الرغبة.

يتم وضع المشمش المنقوع على نار هادئة حتى يغلي وتظهر الرغوة البيضاء على الوجه.

تُترك المكونات لمدة 10 دقائق على نار هادئة حتى لا تظهر أي رغوة على الوجه، ثم يُضاف عصير الليمون ويُرفع من على النار.

يُترك المزيج ليبرد بشكل جيد ثم يعبأ في برطمانات نظيفة ويُحفظ في الثلاجة.

 

مربى المشمش المجفف

 

مقادير مربى المشمش المجفف 

1- نصف كيلوجرام من المشمش المجفّف.

2- كيلوجرام ونصف من السكر. 

3- ستة أكواب من الماء. 

4-ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

 

طريقة التحضير 

  • نغسل المشمش جيدا
  • يتم نقعه لمدّة 12 ساعة
  • ثمّ وضعه على النار لمدّة نصف ساعة.
  • ونضيف  السكر، وعصير الليمون.
  • يتم ترك المربّى تغلي لمدة نصف ساعة حتى ينضج، ثمّ تعبئته في برطمانات.

 

طريقة عمل مربى التوت

  • نصف كيلو توت
  • نصف كيلو سكر
  • ربع كوب عصير ليمون
  • عود قرفة

1- نغسل التوت جيدا ومن ثم يتم إضافة السكر ويتم تركه ساعتين 

2-على قدر على النار يتم وضع القرفة مع الليمون لنغليها جيدا وتخفف النار 

3- عندما يستوي التوت يتم رفع من على النار ويرفع عود القرفة ويتم ترك المربى تبرد ومن ثم يتم التعبئة في البرطمان.

مربى المشمش مربى الفراولة طريقة عمل مربى المشمش كوب سكر ليمون

مواد متعلقة

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول المشمش

الأكثر قراءة

فصائل فلسطينية ترد على "محرقة الخيام" باستهداف قوة إسرائيلية على حاجز "سناعوز"

بعد 14 ساعة.. الأمن يحرر الطفل "إياد" ويضبط خاطفيه بالمنوفية

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

النائب العام يخلى سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيًا

الأمن يكشف سبب اختطاف الطفل "إياد" بالمنوفية.. القصة كاملة

وفاة 3 إثر حادث تصادم على الطريق السياحى فى حدائق الأهرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

صور

أصوات السلام.. حوار الطبول فى صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

شكوى جديدة للجنائية الدولية.. إسرائيل تصر على استهداف الصحفيين فى غزة

انهيار الداخل الإسرائيلي.. وجيش الاحتلال يفقد الدعم بسبب فشل حرب غزة

غزة تنزف.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين لليوم الـ234