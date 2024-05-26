وزير الرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة الدولية لإنقاذ الطفولة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع برتوكول تعاون في مجالات النشء بين وزارة الشباب والرياضة وهيئة إنقاذ الطفولة، لتقديم الخدمات والأنشطة التدريبية للنشء وأسرهم مصريين ووافدين من الدول المختلفة

حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم ماتيو كابروتي مدير هيئة إنقاذ الطفولة بمصر، والوفد المرافق له، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

تضمن بروتوكول التعاون تنفيذ أنشطة في بمحافظة أسوان بمراكز الشباب للمصريين والسودانين، وتنفيذ مناطق خضراء للأطفال، وتقديم برامج مكثفة بشمال سيناء، واستكمال برنامج جيل الأمل الخاص بالتغييرات المناخية والذي بدأ تنفيذه داخل cop 27، فضلًا عن تقديم المعونات العينية للفلسطنين المتواجدين بشمال سيناء بالتنسيق مع المديرية (تم إرسال بعض المعونات بالفعل)، وتدريبات للنشء والفتيات خاصة برنامج ريحانة تحت رعاية قرينة السيد الرئيس، وتنفيذ برنامج سياسات الحماية للنشء، بالإضافة إلى عمل تقييم لمراكز الشباب التي يتم بها تنفيذ الأنشطة وتقديم الدعم العيني (أجهزة كمبيوتر، اثاث......)، وبدأ تنفيذ ذلك في حلمية الزيتون ومنشية البكري.

ومن جانبه، أشار وزير الشباب والرياضة إلى اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالشباب والرياضة والطفولة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الهيئة في دعم جهود الحكومة المصرية في مجال رعاية الأطفال، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع هيئة إنقاذ الطفولة في مختلف البرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها.

وأكد "صبحي"علي أن هذا التعاون يهدف إلى خدمة المجتمعات ودعم الشباب والنشء، وذلك من خلال ثلاث محاور أساسية منها التعاون لتنفيذ أنشطة بالتنسيق المشترك لتحقيق استراتيجيات الدولة المصرية فيما يخص تمكين الشباب والنشء وتبادل الخبرات ورفع الكفاءة، والمحور الثاني تقوم هيئة إنقاذ الطفولة بدعم وزراة الشباب والرياضة علي تطوير سياسات حماية للشباب والنشء من المستفيدين وتقديم الدعم الفني اثناء تعميم السياسة بمراكز الشباب، والمحور الثالث يتضمن التعاون في حملات وأنشطة المُناصرة والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة النشء والشباب، بما في ذلك اللاجئين والمهاجرين، في فاعليات وحملات تتعلق بمناقشة حقوقهم وواجباتهم ودعم مجتمعاتهم المحلية.