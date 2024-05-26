الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس المقاولون العرب يعتمد تشكيل قطاع الناشئين موسم 2025 - 2024

المهندس محمد عادل
المهندس محمد عادل فتحي

اعتمد مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، تشكيل قطاع الناشئين بالنادي للموسم الرياضي 2025-2024.

وعرض الكابتن يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين التشكيل على المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي، وتمت المناقشة حول التصور النهائي واعتمد فتحي التشكيل بصورته النهائية وجاءت كالتالي:

المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة _ المشرف العام على الكرة

يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين

محمد عبد العزيز علي (زيزو) مشرف علي قطاع الشباب والناشئين

فريق ١٩ سنة مواليد (٢٠٠٥)
عبد العزيز مصطفي محمود (زيزو) مديرفنى، سعد عبد الباقي دسوقي مدرب، تونسي سيد ابو الليل مدرب حراس مرمي، نادر نشأت محمد مدرب أحمال، اسلام محمود أخصائي اصابات، هاني عدلي إداري الفريق ٠

فريق ١٧ سنة مواليد (٢٠٠٧)
أحمد سعيد سالم مدير فني، رامي محمد سعيد مدرب، سيد جاد مدرب حراس مرمي، محمد صبري مدرب أحمال، علي حسن علي أخصائي إصابات، علي سعد عبد العزيز إداري الفريق ٠

فريق ١٦ سنة مواليد (٢٠٠٨)
سامح محمود يوسف مدير فني، أحمد إبراهيم حسين مدرب، محمد علي ابراهيم مدرب حراس مرمي، محمود عبد الحليم مدرب أحمال، أسامة محمد أخصائي إصابات، عبدالغني حسين إداري الفريق ٠

فريق ١٥سنة مواليد (٢٠٠٩)
أحمد سيد أحمد مدير فني، محمد فوزي مدرب، أحمد محمد صابر مدرب حراس مرمي، كريم مجدي مدرب أحمال، أحمد هاني أخصائي إصابات، سعيد صابر إداري الفريق ٠

فريق ١٤سنة مواليد (٢٠١٠)
هيثم حسين حسن مدير فني، محمد محسن هاشم مدرب، بلال ثابت مدرب حراس مرمي، محمد صبري مدرب أحمال، احمد السيد أخصائي اصابات، سعيد صابر إداري الفريق ٠

قطاع فرق البراعم(2011 /2012 /2013 /2014 /2015 /2016)

محمد محمود سعد مديرفنى قطاع البراعم 
محمد رجب سيد مساعد المدير الفني لقطاع البراعم 
فريق ١٣ سنة مواليد (٢٠١١)
سعيد سعد عبد الفتاح مدير فني، محمد يحيى محمد مدرب، سعيد محمد سعيد مدرب حراس مرمي، أحمد ناصر أخصائي إصابات، هاني عدلي إداري الفريق ٠

فريق ١٢ سنة مواليد (٢٠١٢)
إبراهيم عبد الحكيم البهنسي مدير فني، كريم محمد رضوان مدرب، سعيد محمد سعيد مدرب حراس مرمي، أحمد ناصر أخصائي إصابات، عبدالغني حسين إداري الفريق ٠

فريق ١١ سنة مواليد (٢٠١٣)
ضياء عبد الرحمن مديرفنى، أحمد العارف مدرب، حمدي محمد حسين مدرب حراس مرمي، أحمد ناصر أخصائي إصابات، حسن حسام الدين إداري الفريق ٠

فريق ١٠ سنوات مواليد (٢٠١٤)
محمد ابو السعود مدير فني، تامر عادل مدرب، حمدي محمد حسين مدرب حراس مرمي، محمد البكري أخصائي إصابات، حسن حسام الدين إداري الفريق ٠

فريق ٩ سنوات مواليد (٢٠١٥)
محمد أحمد فرج مدير فني، حسام محمد بيومي مدرب، عبدالمولى كيشار مدرب حراس مرمي، محمد البكري أخصائي إصابات، محمد سمير فتحي إداري الفريق ٠

فريق ٨ سنوات مواليد (٢٠١٦)
عماد سمير رياض مدير فني، فوزي محمد بدر مدرب، عبدالمولي كيشار مدرب حراس مرمي، محمد البكري أخصائي إصابات، محمد سمير فتحي إداري الفريق ٠

إدارة جهاز الناشئين 
عبدالفتاح محمد صالح المدير إلاداري
أحمد فاروق سويلم سكرتير قطاع الناشئين 
دكتور هشام علاء الدين ٠٠ رئيس الجهاز الطبي 
دكتور محمد سعيد ٠٠٠ رئيس جهاز العلاج البدني
أحمد محمد حسام  ٠٠٠ مدير الوحده الطبية 
يحيى ابراهيم ٠٠٠٠ منسق طبي
فادي جندي  ٠٠٠٠ معد نفسي
عمر محمود القبيصي ٠٠٠٠ القيد الإلكتروني 
أحمد فتحي صفا ٠٠٠ مركز المعلومات/إداري الكرة النسائية 
محمود بدر فهمي ٠٠٠٠ المنسق الاعلامي

وعقد يسري عبد الغني رئيس القطاع اجتماعا مع المدربين بالتشكيل الجديد وتم مناقشة خطة وتصور القطاع للموسم المقبل مشددا على ضرورة الالتزام من الجميع متمنيا التوفيق لكل الأجهزة والفرق بالقطاع.

محمد عبد العزيز مجلس المقاولون العرب مجلس المقاولون العرب يعتمد تشكيل قطاع الناشئين الكابتن يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة

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