الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الكونتينر" يستعرض تاريخ ونشأة مصنع سيكم للمنتجات والأعشاب الطبية "إيزيس"

الكونتينر
الكونتينر

استعرض برنامج "الكونتينر"، مع الإعلامي أحمد داود، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، تاريخ ونشأة مصنع سيكم للمنتجات والأعشاب الطبية "شركة إيزيس".

وقال الإعلامي أحمد داود: "مصنع سيكم تم بناءه علي طريقة التنمية المستدامة، فضلًا عن جودة منتجاتهم المعروفة في مصر، سيكم جاءت نشأته على طريقة التنمية المستدامة لإهتمام بالأربع محاور الخاصة بالتنمية المستدامة".

وأضاف: "المكان كان عبارة عن صحراء 100% وكان أقرب عربية تعرف توصل 4 كيلو، ومن 1977 بدأت الزراعة وبدأ التصنيع بنيتشور تيكس للملابس من الأقطان الطبيعية". 

وتابع: "إيزيس حاليًا أربع أقسام رقم واحد بالنسبة للشركة هي الأعشاب لأنه مصر سوق كبير، وإجمالًا الإنتاج حوالي مليار فلتر باك، بمعدل مليار دولار للسوق المصري والأسواق العالمية".

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