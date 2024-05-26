إصابة 4 من أسرة واحدة بحالة إغماء إثر تسريب غاز ببني سويف

أصيب ربة منزل و3 أطفال من أسرة واحدة اليوم الأحد، بحالة إغماء إثر تسريب غاز داخل شقتهم الكائنة بأحد العقارات السكنية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بإصابة 4 أفراد، بحالة إغماء إثر تسريب غاز داخل شقتهم الكائنة بأحد العقارات السكنية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقلهم إلى أقرب مستشفى.

واستقبلت مستشفى بني سويف التخصصي ربة منزل وتدعي "اماني.ط.ط" 35 سنة، "اركيد.ا.م"13 سنة، "ايات.ا.م" 16 سنة،" تاج.ا.م" تبلغ من العمر عام مصابين بحالة إغماء حيت نقلتهم سيارات الإسعاف إلى قسم الإستقبال لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وإجراء كافة الفحوصات الطبية، تحت إشراف الدكتور أحمد محمود صادق مدير عام المستشفى.

وفي سياق آخر، تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، من السيطرة على أحد الكافيهات بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، نتيجة ماس كهربائي، دون خسائر فى الأرواح.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطار من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، بورود بلاغًا بنشوب حريق بأحد الكافيهات بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة الإنتقال لمكان البلاغ.

وانتقلت قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ، وتمكنت من إخماد النيران، والسيطرة على الحريق، الذي شب بالكافية نتيجة مأس كهربائي تسبب في نشوب الحريق، حيث أتت النيران على جزء من محتويات المطاعم "طاولات طعام ومقاعد وشاشة عرض وجهازين تكييف متحرك، وجانبًا من زجاج وأبواب المطعم".

جرى اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وطلبت تشكيل لجنة مختصة لمعاينة الحريق وتحديد أسبابه والخسائر الناجمة عنه.