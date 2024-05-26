أقامت سفارة فرنسا بالقاهرة، فعالية تحت مسمى "road to paris2024"، للاحتفال بكل الأبطال المصريين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في فرنسا، في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.

رحب سفير فرنسا بالقاهرة إيريك شوفالييه، بجميع اللاعبين المصريين المتواجدين والمدربين ورؤساء الاتحادات الرياضية، مؤكدا أن هناك عملا على قدم وساق في باريس للخروج بأفضل تنظيم ممكن للأولمبياد.

وتابع أن السفارة ترحب بالعمل لإنهاء كل التأشيرات لجميع المشاركين في أسرع وقت دون أي عواقب، مهنئا فريق الأهلي بفوزه أمس، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

سفارة فرنسا بالقاهرة تحتفل بأبطال مصر المشاركين بأولمبياد باريس 2024

ووجه حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية، تحية للسفير على دعوة البعثة لهذا الحدث بالسفارة، موضحا أنه متوقع مشاركة 1500 لاعب حول العالم وستشارك البعثة البارالمبية في 13 رياضة بمشاركة 70 لاعبًا.

وأضاف أن حفل الافتتاح سيكون في ميدان الكونكرد في باريس، حيث تقع المسلة المصرية، وهو ما يضع مصر في بؤرة اهتمام العالم، وتتمنى أن يخرج اللاعبون بنتائج مميزة.

وقال شريف إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن البعثة المصرية المشاركة هذه المرة هى الأكبر على مستوى التاريخ، حوالي 150 لاعبا مصريا، وقد تصل البعثة إلى 180 بوجود المدربين والإداريين.

وفي الختام، وجه الشكر لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ووزارة الشباب والرياضة كافة، على الجهد الخارق.