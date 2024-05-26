الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسئولون إسرائيليون: الوقت ينفد فى غزة ولا يمكن القضاء على حماس

حماس
حماس

اعتبر داني ياتوم، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد"، أن "الوقت ينفد" بالنسبة للمحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وفي إشارة إلى تقلص الخيارات المتاحة للاحتلال في غزة، حيث تحقق المقاومة سلسلة من النجاحات، أكد ياتوم استعداده لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك المطالب التي تطرحها حركة حماس خلال المفاوضات.

في مقابلة مع القناة الإسرائيلية "الـ13"، أوضح ياتوم أهمية إعادة الأسرى الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن ذلك يفرض على إسرائيل وقف القتال في مرحلة معينة.

وأقر الرئيس السابق لـ"الموساد" بفشل إسرائيل في تحقيق أهدافها من الحرب على غزة، معتبرًا أن القطاع "سيظل كما هو".

إسرائيل لن تنجح في القضاء على حماس

وفي هذا السياق، شدد ياتوم على أنه حتى لو استمرت إسرائيل لعدة أشهر أخرى في قطاع غزة ونفّذت عمليات عسكرية، فلن تنجح إسرائيل في القضاء على معظم مقاتلي حماس أو تدمير البنى التحتية للمقاومة في القطاع.

وأضاف أن الحديث عن القضاء على حماس كلام فارغ، مشيرًا إلى إطلاق صواريخ من قبل كتائب الشهيد عزالدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، على "غوش دان" و"تل أبيب".

وأكد ياتوم أنه لم يكن مندهشًا لذلك، حيث يعتقد أن حماس لا تزال لديها القدرة على إطلاق الصواريخ، مشيرًا إلى أن ذلك جاء في اليوم الـ233 من "طوفان الأقصى".

من جانبه، علّق متان فلنائي، نائب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق، على نجاح المقاومة في قصف منطقة الوسط، مؤكدًا أن حماس لا تزال قوية وأن الحديث عن القضاء عليها هو كلام فارغ، بحسب القناة نفسها.

ووفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن إطلاق الصواريخ على مركز إسرائيل "غير متوقع"، مما يظهر قوة القدرة العسكرية لحماس والتكتيكات الجديدة التي تستخدمها.

الخارجية الإسرائيلي الموساد المحتجزين الإسرائيليين قطاع غزة غزة حركة حماس

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