شكرى: نرفض إجراءات إسرائيل غير الشرعية بضم أراض أو بناء مستوطنات جديدة بالضفة والقدس

شارك وزير الخارجية سامح شكري، في اجتماع وزاري عربي أوروبي لدعم فلسطين، على هامش انعقاد أعمال مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، بحسب قناة "إكسترا نيوز".

وأكد "شكري" الرفض القاطع للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب وغير الشرعية بضم أراض أو بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية والقدس.

وطالب وزير الخارجية، إسرائيل بتوفير الظروف الآمنة لأطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات في جميع أنحاء قطاع غزة.

كما طالب الأطراف الدولية بضرورة تغليب مسار السلام وإعلاء قيم العدل والإنصاف واتخاذ الإجراءات العملية لتغيير الأوضاع الراهنة من خلال العمل إزاء تنفيذ حل الدولتين.