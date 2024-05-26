تفاصيل زيارة محافظ جنوب سيناء لرئيس هيئة قضايا الدولة

أجرى محافظ جنوب سيناء اللواء دكتور خالد فودة زيارة لهيئة قضايا الدولة، في إطار العلاقات الوطيدة بين المحافظة والهيئة قضايا الدولة، حيث استقبل المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس هيئه قضايا الدولة، محافظ جنوب سيناء لواء دكتور خالد فودة، بمقر الهيئة بالقاهرة.

تفاصيل اللقاء

وبحث اللقاء اوجه التعاون المختلفة بين الجانبين، وأشاد محافظ جنوب سيناء بالدور الذي تقوم به الهيئة باعتبارها النائب القانوني عن الدولة، وابرز دورها في الدفاع عن المال العام والحفاظ على مقدرات الوطن.

وأثنى فودة خلال اللقاء على دور المستشارين اعضاء الهيئة في الحفاظ على مكتسبات الوطن كما نوّه إلى أن الهيئة تعد أقدم الهيئات القضائية في مصر.

وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين الجانبين،حضر اللقاء المستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة.