شهدت شواطئ محافظة بورسعيد أول حالة غرق في صيف 2024، اليوم، عقب غرق طفل أثناء السباحة في البحر على شاطئ بورسعيد نطاق حي العرب.

أول غريق في صيف 2024.. غرق طفل أثناء السباحة في بحر بورسعيد

استقبلت المشرحة جثمان الطفل: يوسف عبدة الشحات 16 عامًا من المطرية دقهلية، بادعاء تعرضه للغرق أثناء السباحة في البحر نطاق حي العرب رفقة صديق له وفشل صديقه في محاولة إنقاذه والتهمته الأمواج.

وضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن واتخاذ الإجراءات اللازمة.