الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأرصاد: غدا نشاط للرياح وطقس حار على أغلب الأنحاء

طقس حار
طقس حار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاعًا  فى درجات الحرارة ليسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع غدا أن يشهد نشاط على أغلب الأنحاء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بالسواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الإثنين: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26. 

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم أن هناك ارتفاعًا فى درجات الحرارة التى تشهدها البلاد، على أن تنخفض بداية من الثلاثاء مرة أخرى، ووفقًا لخريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تواصل درجات الحرارة ارتفاعها.

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