الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس الشيوخ يحيل 10 تقارير للحكومة لتنفيذ ما بها من توصيات

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على إحالة 10 تقارير للجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ماجاء فيها من توصيات وتشمل: 

- تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح برغبة بشأن " نشر سيارات الشهر العقارى والتوثيق التابعة لوزارة العدل بمختلف القرى الريفية وتوابعها لتيسير عمليات التوثيق والشهر العقاري.

- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح برغبة بشأن التوسع فى تطبيق الشمول المالى وتعظيم إيرادات الدولة وتقليص التضخم وحسن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني.

- تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة بشأن " استكمال المرحلة الثانية من عمليات تطوير وتحديث سوق زنين الحضاري.

- 3 تقارير للجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبات بشأن: تفعيل دور وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى تعزيز التفكير النقدى لدى الطلاب وزيادة أعداد مكاتب البريد المتنقلة على شكل أكشاك بريدية فى القاهرة الكبرى وإنشاء الأكاديمية المصرية للذكاء الاصطناعي.

- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بشأن سرعة إنشاء ملعب نجيل صناعى خماسى بمركز شباب الحما مركز طما - محافظة سوهاج".

-  تقرير لجنة الزراعة والرى عن طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا فى مجال الإنتاج الزراعي.

-تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة بشأن إنشاء إدارة زراعية بمدينة بشبيش، والتوسع فى رقعة الأراضى الزراعية بالإضافة إلى رفع كفاءة الملاحة فى نهر النيل.

مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الحكومة توصيات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية سيارات الشهر العقارى تطبيق الشمول المالي

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